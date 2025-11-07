مساهمو تيسلا يقرّون حزمة مكافآت لماسك قد تصل الى تريليون دولار

وافق المساهمون في شركة تيسلا بغالبية صريحة على حزمة مكافآت ضخمة لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك قد تبلغ تريليون دولار.

ونالت حزمة المكافآت التي أعدّت بهدف ضمان استمرار ماسك على رأس الشركة بينما تسعى لتطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، دعم أكثر من 75 في المئة من المساهمين، وفقا لما قاله مسؤول في تيسلا خلال الاجتماع السنوي الخميس.

وقال ماسك وعلامات الفرح بادية عليه “أود أن أقدم شكري العميق لكل من دعم تصويت المساهمين”.

أضاف “أنا ممتن لذلك للغاية”، على وقع هتاف الحاضرين باسمه خلال التجمع الذي أقيم في مصنع الشركة في أوستن.

وأعاد التصويت تثبيت مكانة ماسك، أثرى أثرياء العالم، لدى المستثمرين في عالم الأعمال، بعدما أدى أدوارا سياسية في الآونة الأخيرة، إن بتقربه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو دعمه حركات سياسية يمينية.

وتهدف الحزمة الى ضمان بقاء ماسك في تيسلا لما لا يقل عن سبعة أعوام ونصف عام. وسترفع حصته في الشركة من حوالى 12 في المئة لدى طرحها في أيلول/سبتمبر إلى ما قد يبلغ 25%.

وسبق لماسك أن اعتبر أن تيسلا قادرة على النمو بشكل غير محدود تقريبا، وقال في تموز/يوليو إنها “ستكون الشركة الأعلى قيمة في العالم بفارق كبير” إذا حققت التقدم المتوقع في القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

لكنه ألمح الى احتمال مغادرته تيسلا أو الاكتفاء بدور أقل أهمية ما لم يتم رفع حصته في الملكية بما يكفي لمنحه التأثير الذي يريده على مستقبل الشركة.

وفي سياق حثّ المساهمين على دعم الاقتراح، شددت رئيسة تيسلا روبين دينهولم على أن الاحتفاظ بماسك أمر أساسي لمستقبل الشركة، محذرة من أن قيمة أسهمها قد تنخفض في حال رحيله. وتجاهل مجلس الإدارة الانتقادات التي تعتبر أن تبني الملياردير لسياسيين مثيرين للجدل أثّر على المبيعات.

وفي مقابل دعم المساهمين، لقيت الخطوة انتقاد مجموعة الناشطين “تيسلا تايكداون” التي تطرقت الى انخفاض مبيعات الشركة في الفصول الأخيرة.

وقالت المجموعة التي نظمت تحركا احتجاجيا في أوستن الأربعاء، إن “إيلون ماسك حصل للتو على تريليون دولار مقابل الفشل”. وأضافت في بيان “المبيعات في انخفاض، ومخاطر السلامة في ارتفاع، وسياساته تُبعد العملاء”.

وتقدّر ثروة ماسك بأكثر من 500 مليار دولار، وهو أثرى أثرياء العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس. وحزمة المكافآت مشروطة بتحقيق تيسلا قيمة سوقية لا تقل عن 8,5 تريليونات دولار بحلول 2035.

وتبلغ قيمة الشركة تريليون دولار.

كما تتضمن الحزمة سلسلة من الأهداف التشغيلية وعلى صعيد الأرباح.

