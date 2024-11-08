مستشار لخامنئي يحذّر من أي رد إيراني غير مدروس على الضربات الإسرائيلية

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حذّر مستشار للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من أي رد “غير مدروس” على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران الشهر الماضي.

وقال علي لاريجاني للتلفزيون الرسمي مساء الخميس إن “إسرائيل تهدف لنقل النزاع إلى إيران. علينا التصرّف بحكمة لتجنّب الوقوع في هذا الفخ وعدم الرد بشكل غير مدروس”.

ضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع عسكرية في إيران في 26 تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير استهدف إسرائيل مطلع الشهر ذاته.

وأعلنت إيران أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية جنوب بيروت ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية في طهران نسبت إلى إسرائيل.

وبعدما ردّت إسرائيل، حذّرت إيران من القيام بأي خطوة للرد، لكن الجمهورية الإسلامية تعهّدت الرد.

وأضاف لاريجاني أن “تحرّكاتنا وردود فعلنا محددة استراتيجيا لذا علينا تجنّب أي ردود عاطفية أو غير مدروسة وأن نبقى عقلانيين بالكامل”.

أشاد الرئيس السابق لمجلس الشورى أيضا بنصرالله لقبوله بوقف لإطلاق النار في حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله بدلا من اتّخاذ “قرار عاطفي”.

وأفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن من شأن وقف محتمل لإطلاق النار بين حلفاء إيران وإسرائيل أن يؤثر على رد طهران على الضربات الإسرائيلية.

اب/لين/الح