مستشار لخامنئ يزور عُمان غدا

3دقائق

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين أن علي لاريجاني، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، سيزور سلطنة عمان غدا الثلاثاء على رأس وفد، وذلك بعد أن استضافت البلاد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة.

وشارك دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في محادثات بوساطة عمانية نهاية الأسبوع الماضي بهدف إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية في ظل تزايد حشد القوات البحرية الأمريكية قرب إيران وتوعد طهران بالرد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

ووفقا لتسنيم “سيلتقي (لاريجاني) خلال هذه الزيارة بمسؤولين كبار في سلطنة عُمان، وسيناقش آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون الثنائي على مختلف المستويات”.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات.

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي بهدف كبح برنامج طهران النووي، إلا أن العملية تعثرت لأسباب على رأسها الخلافات حول تخصيب اليورانيوم داخل إيران. وفي يونيو حزيران، شنت الولايات المتحدة هجوما على منشآت نووية إيرانية منضمة لإسرائيل في حملة جوية على الجمهورية الإسلامية استمرت 12 يوما.

وتقول طهران منذ ذلك الحين إنها أوقفت أنشطة التخصيب، التي تعتبرها الولايات المتحدة سبيلا محتملا لإنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.

وتعمل الولايات المتحدة على إدراج ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية على جدول أعمال المفاوضات، لكن طهران ترفض ذلك.

وشغل لاريجاني عددا كبيرا من المناصب القيادية خلال العقود الماضية، بما في ذلك رئاسة البرلمان وكبير المفاوضين خلال مفاوضات سابقة مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي خطاب بثه التلفزيون اليوم الاثنين، دعا خامنئي الإيرانيين إلى المشاركة في الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية التي تحل يوم الأربعاء.

وقال خامنئي “مشاركة الشعب في المسيرة والتعبير عن الولاء للجمهورية الإسلامية سيجبر العدو على التوقف عن الطمع في إيران”.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية )