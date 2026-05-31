The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسعفون: مقتل 2 على الأقل في غارة إسرائيلية على مقهى في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة 31 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة فلسطينيين اثنين على الأقل وأصابت 12 آخرين في مقهى بغزة كان مكتظا بالمواطنين خلال عطلة رسمية.

ولم تصدر إسرائيل تعليقا بعد.

ولم يمنع وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ووصلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى طريق مسدود في محادثات غير مباشرة تتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأبقى وقف إطلاق النار على السيطرة الإسرائيلية على أكثر من نصف قطاع غزة، بينما تسيطر حماس على جزء صغير من الشريط الساحلي.

ويقع المقهى الذي تعرض للقصف اليوم الأحد في الميناء البحري الطارئ في غزة، وهو رصيف عائم قبالة الساحل كان من المفترض أن يكون مؤقتا.

وتشير إحصاءات مسؤولي الصحة في غزة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين إلى أن نحو 900 فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا على يد مسلحين خلال الفترة نفسها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية