مسعفون: مقتل 3 وإصابة العشرات في موقع توزيع مساعدات في غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية المحلية يوم الاثنين إن قوات إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصابت عشرات آخرين قرب موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة غزة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع قتلى ومصابين وإنه يحقق في الواقعة بعناية.

وذكر في بيان أن القوات التي كانت تنفذ عمليات ليلا في رفح، الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، أطلقت طلقات تحذيرية “لمنع عدد من المشتبه بهم من الاقتراب منها”، مضيفا أن الواقعة حدثت على بعد كيلومتر واحد من موقع توزيع المساعدات.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة خاصة ترعاها الولايات المتحدة وتؤيدها إسرائيل، إنه لم يسقط قتلى أو جرحى في موقع التوزيع أو المنطقة المحيطة به.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة مما حدث.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تبرز هشاشة الوضع الأمني الذي أدى إلى تعقيد عملية توصيل المساعدات إلى غزة بعد أن خففت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر نحو ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولون فلسطينيون ودوليون يوم الأحد إن ما لا يقل عن 31 شخصا قُتلوا وأصيب العشرات قرب الموقع نفسه، وهو واحد من عدة مواقع تديرها مؤسسة غزة الإنسانية في رفح.

ونفى الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على الأشخاص الذين تجمعوا للحصول على المساعدات، وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إن عملية التوزيع يوم الأحد تمت دون وقوع حوادث، واصفة التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى بأنها ملفقة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي تحديث صادر في وقت سابق من يوم الأحد، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت حمولة 21 شاحنة على الفلسطينيين. وأضافت أن عمليات التوزيع التي تمت يوم الأحد ترفع عدد الوجبات التي وزعتها منذ بدء عملياتها إلى ما يقرب من ستة ملايين.

وقالت الأمم المتحدة إن معظم سكان غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا منع دخول المساعدات إلى القطاع.

ودشنت مؤسسة غزة الإنسانية أول مواقع التوزيع الأسبوع الماضي وقالت إنها ستفتح مزيدا من المواقع. وقال الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة أقامت أربعة مواقع حتى الآن.

وتعرضت خطة المؤسسة للمساعدات لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي تقول إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.

وحثت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يوم الاثنين على مقاطعة ما سمته “آلية المساعدات الإسرائيلية الأمريكية” احتجاجا على أعمال القتل التي وقعت الأحد.

وقالت الشبكة إن الآلية الجديدة تعمق الأزمة الإنسانية في غزة وتخدم “أهداف الاحتلال الأمنية والسياسية في فرض النزوح القسري على أبناء شعبنا من شمال قطاع غزة تجاه الجنوب”.