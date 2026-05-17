مسعفون: مقتل 4 أسخاص في غارات إسرائيلية بغزة

القاهرة 17 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤولون بمجال الصحة إن غارات إسرائيلية أودت بحياة أربعة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة اليوم الأحد.

وذكر مسعفون أن غارة إسرائيلية قتلت فلسطينيا واحدا بالقرب من مركز للشرطة في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا كان يشكل تهديدا مباشرا للقوات المتمركزة في جنوب القطاع.

وفي واقعة منفصلة، قال مسعفون في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أخرى قتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في مطبخ خيري بالقرب من مستشفى الأقصى في دير البلح بوسط قطاع غزة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الواقعة.

ولا تزال المحادثات غير المباشرة مستمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من أجل المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.

وكثفت إسرائيل هجماتها على غزة في الأسابيع التي تلت وقف القصف المشترك مع الولايات المتحدة على إيران، ووجهت نيرانها مجددا نحو القطاع الفلسطيني المدمر، حيث يقول الجيش إن مسلحي حماس يفرضون سيطرتهم .

وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إن عز الدين الحداد قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، قُتل في ما وصفها الجيش بأنها ضربة دقيقة على مدينة غزة يوم الجمعة.

وأكدت حماس مقتل الحداد لكنها لم تصل إلى حد التوعد بالانتقام.

وشنت إسرائيل غارات متكررة على غزة منذ بدء وقف إطلاق النار.

وتقول إحصاءات لا تميز بين القتلى من المسلحين والمدنيين إن حوالي 870 فلسطينيا قتلوا في الغارات الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين خلال نفس الفترة.

ولا تكشف حماس عن عدد القتلى في صفوفها.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )