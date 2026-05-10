مشاركة إيران في المونديال “مكسب دبلوماسي هام” بحسب رئيس اتحادها الكروي

اعتبر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن غياب إيران عن بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيحرم البلاد في حال حصوله من “مكسب دبلوماسي هام”.

ولا يزال مصير مشاركة إيران في البطولة، المقرر إقامتها في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، غير واضح منذ اندلاع الحرب في أواخر شباط/فبراير مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على الجمهورية الإسلامية.

وقال مهدي تاج في مقابلة بُثت مساء السبت على التلفزيون الرسمي “إذا لم نشارك في كأس العالم، فسنخسر مكسبا دبلوماسيا هاما”.

وكان قد أشار في اليوم السابق إلى أن طهران وضعت عشرة شروط لمشاركتها في البطولة، مطالبا بضمانات بشأن المعاملة التي سيتلقاها المنتخب الإيراني في المونديال.

وتشمل هذه الشروط خصوصا منح تأشيرات دخول واحترام الطاقم والعلم الإيراني والنشيد الوطني، فضلا عن توفير مستوى عال من الأمن في المطارات والفنادق وعلى الطرق المؤدية إلى الملاعب التي سيلعب فيها المنتخب الإيراني.

قال تاج السبت “سيسافر المنتخب إلى تركيا نهاية الأسبوع، وسيقيم هناك لمدة تتراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما (…) ثم سنبحث عن رحلة طيران خاصة للذهاب إلى الولايات المتحدة”.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن إيران ستخوض مبارياتها في كأس العالم بالولايات المتحدة وفق الخطط الموضوعة أساسا.

وستواجه إيران التي يتخذ منتخبها من مدينة توسان بولاية أريزونا مقرا له في البطولة، منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

