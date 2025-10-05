مشاورات في براغ بعد فوز حزب بابيش في الانتخابات التشريعية

يبدأ الرئيس التشيكي بيتر بافيل الأحد مشاورات مع رؤساء الأحزاب بعد الانتخابات التشريعية التي جرت السبت وتصدر نتائجها حزب رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش.

ومع حصول حزب “آنو” (نعم) بزعامة الملياردير المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على 34,51% من الأصوات بحسب النتائج النهائية، فهو يفوز بـ80 مقعدا من أصل 200 في البرلمان، ولا يملك بالتالي الغالبية.

لكن بابيش الذي هزم بفارق ضئيل قبل أربع سنوات، أعلن عزمه على أن يحكم وحيدا.

وصرح مساء السبت “سنسعى لتشكيل حكومة بحزب واحد بقيادة آنو”، مشيرا إلى أنه سيباشر على الفور مباحثات مع حزب الحرية والديموقراطية اليميني المتطرف المعارض الذي حصل على 7,78% من الأصوات (15 مقعدا)، وحزب “موتوريستس” اليميني الذي حصل على 6,77% من الأصوات (13 مقعدا).

وأثنى بابيش السبت على “نتيجة تاريخية” تمثل “الذروة المطلقة” لمساره السياسي.

وتقدم “آنو” بفارق كبير على حزب “معا” بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته (وسط يمين) بيتر فيالا (23,36%، 52 مقعدا).

أما حزب “ستان” الليبرالي المشارك في الائتلاف الحكومي، فحل في المرتبة الثالثة بحصوله على 11,23% من الأصوات (22 مقعدا).

وخاض بابيش الذي سبق أن حكم الجمهورية التشيكية بين 2017 و2021، حملته الانتخابية على وعود بتقديم مزيد من الرعاية الاجتماعية والحد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقد تعني عودته إلى السلطة تقاربا مع المجر وسلوفاكيا، البلدان اللذان رفضا تقديم أي مساعدات عسكرية لأوكرانيا ويعارضان فرض عقوبات على روسيا.

لكن بابيش أكد ردا على أسئلة وسيلة الإعلام العامة الأوكرانية “سوسبيلن” مساء السبت أن براغ لن تعيد النظر بصورة كاملة في دعمها لكييف.

وقال “إننا نساعد أوكرانيا من خلال الاتحاد الأوروبي الذي يساعد أوكرانيا … وسنواصل مساعدتنا بهذه الطريقة”، مذكرا بأنه سبق أن التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ثلاث مرات”.

