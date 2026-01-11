مشرعون أمريكيون يثيرون شكوكا بشأن اللجوء للخيار العسكري مع إيران

11 يناير كانون الثاني (رويترز) – أثار بعض المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم الأحد شكوكا عما إذا كان العمل العسكري مع إيران هو أفضل نهج للولايات المتحدة في وقت تواجه فيه السلطات الإيرانية اضطرابات متزايدة.

وترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية الباب مفتوحا أمام إمكانية تدخل بلاده في إيران، حيث ألقى الحرس الثوري باللوم في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات على من وصفهم بإرهابيين وتعهد بحماية نظام الحكم.

لكن اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أبديا لهجة حذرة خلال مقابلات تلفزيونية اليوم الأحد.

وقال السناتور الجمهوري راند بول على قناة إيه.بي.سي نيوز “لا أعرف إن كان قصف إيران سيحدث التأثير المقصود.”

وأضاف بول والسناتور الديمقراطي مارك وارنر أن هجوما عسكريا على إيران قد يحشد الشعب ضد عدو خارجي بدلا من تقويض النظام.

وحذّر وارنر في تصريحات تلفزيونية من أن الضربة العسكرية على إيران قد تهدّد بتوحيد الإيرانيين ضد الولايات المتحدة “بطريقة لم يتمكن النظام من القيام بها”.

وأشار وارنر إلى أن التاريخ يُظهر مخاطر التدخل الأمريكي، قائلا إن الإطاحة بالحكومة الإيرانية عام 1953 بدعم من الولايات المتحدة أطلقت سلسلة من الأحداث التي أدت تدريجيا إلى صعود النظام الإسلامي في البلاد في أواخر السبعينيات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين سيطلعون ترامب يوم الثلاثاء على الخيارات المتاح اتخاذها مع إيران، منها تنفيذ هجمات إلكترونية وعمل عسكري محتمل.

وقالت إيران إنها ستستهدف قواعد عسكرية أمريكية إذا شنت الولايات المتحدة هجوما عليها. لكن السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الذي كثيرا ما دعا إلى نهج أكثر تشددا في السياسة الخارجية، قال إنه ينبغي لترامب “تشجيع المتظاهرين وإرهاب النظام (الإيراني)”.

وأضاف جراهام في تعليقات على قناة فوكس نيوز “لو كنت مكانك يا سيادة الرئيس، لقتلت القيادة التي تقتل الشعب. عليك أن تضع حدا لهذا الأمر”.

وقال رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والمقيم في الولايات المتحدة، إنه مستعد للعودة إلى إيران لقيادة التحول نحو حكومة ديمقراطية.

وأضاف بهلوي لقناة فوكس نيوز اليوم الأحد “أخطط لذلك الأمر بالفعل. مهمتي هي قيادة هذا الانتقال للتأكد من عدم إغفال أي جانب وإتاحة فرصة للشعب لاختيار قادتهم بحرية وبشفافية تامة ليقرروا مستقبلهم بأنفسهم”.

(إعداد محمد عطية وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)