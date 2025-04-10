مصادر: محادثات بين تركيا وإسرائيل لتجنب الصدام في سوريا

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أنقرة (رويترز) – أفادت مصادر تركية يوم الخميس بأن مسؤولين أتراكا وإسرائيليين بدأوا محادثات يوم الأربعاء تهدف إلى تفادي وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حيث ينشط جيشا الجانبين.

وأوضحت المصادر أن المحادثات الفنية التي جرت في أذربيجان مثلت البداية للجهود الرامية إلى فتح قناة اتصال لتجنب أي صدامات أو سوء فهم محتمل لعمليات البلدين في المنطقة.

وقال أحد المصادر “ستستمر الجهود لوضع هذه الآلية” دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن نطاق المحادثات أو جدولها الزمني.

جاءت هذه المبادرة بعد أسبوع من تصعيد إسرائيل لغاراتها الجوية على سوريا، والتي وصفتها بأنها تحذير للحكومة الجديدة في دمشق. كما وجهت إسرائيل اتهامات لتركيا بمحاولة تحويل سوريا إلى محمية لها.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن فرقا عسكرية تركية تفقدت ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية في سوريا والتي يمكنها نشر قوات فيها في إطار اتفاق دفاع مشترك مزمع مع دمشق، وذلك قبل أن تشن إسرائيل غارات جوية على المواقع.

وتتبادل تركيا وإسرائيل الانتقادات منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة في عام 2023. وقالتا الأسبوع الماضي إنهما لا تسعيان إلى الدخول في مواجهة بسوريا التي تجمعها حدود مع كل منهما.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء أن محادثات فنية تجري، وشدد على أن مثل هذه الآليات ضرورية لمنع حدوث أي سوء تفاهم بين الجانبين.

وأضاف لسي.إن.إن تورك أن المحادثات تشبه آليات تجنب الصدامات التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا.