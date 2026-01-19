مصادر أمنية تركية: الاتفاق بين دمشق والقوات الكردية السورية “نقطة تحول تاريخية”

أنقرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مصادر أمنية تركية اليوم الاثنين إن اتفاق الاندماج بين حكومة دمشق والقوات الكردية السورية يمثل “نقطة تحول تاريخية”، وإن المخابرات التركية أجرت اتصالات مكثفة قبل إبرامه لضمان ضبط النفس من جانب الأطراف على الأرض.

وأكدت المصادر أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ستستمر بلا هوادة، مضيفة أن إرساء الاستقرار والأمن في سوريا يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هدف تركيا المتمثل في القضاء على الإرهاب في الداخل.

وأضافت المصادر أن المخابرات التركية كانت على تواصل مع الولايات المتحدة والحكومة السورية قبل إبرام الاتفاق.

وأمس الأحد، أبرمت سوريا والقوات الكردية السورية الرئيسية اتفاقا شاملا لإخضاع السلطات المدنية والعسكرية الكردية لسيطرة الحكومة المركزية، منهية بذلك أياما من القتال الذي سيطرت خلاله القوات السورية على مناطق، من بينها حقول نفطية رئيسية.

