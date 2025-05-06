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مصحح-الخارجية الأمريكية: دمج مكتب الشؤون الفلسطينية مع السفارة الأمريكية بالقدس

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(إعادة مصححة لتوضيح أن المقصود هو السفارة الأمريكية في العنوان)

واشنطن (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس يوم الثلاثاء إن الوزير ماركو روبيو قرر دمج المكتب الذي يدير علاقات واشنطن مع الفلسطينيين في السفارة الأمريكية بالقدس.

وأضافت للصحفيين أن مكتب الشؤون الفلسطينية سيرفع تقاريره الآن إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وسيُدمج مع الأقسام الأخرى في السفارة الرئيسية لدى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية