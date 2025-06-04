مصدر: المغرب ألقى القبض على متهم في عمليات خطف مرتبطة بالأصول المشفرة في فرنسا

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من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قال مصدر مطلع يوم الأربعاء إن السلطات المغربية ألقت القبض على مغربي يحمل الجنسية الفرنسية يشتبه في تورطه في عمليات خطف وقعت في الآونة الأخيرة في فرنسا تستهدف أفرادا يملكون ثروات من الأصول المشفرة.

وشكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على منصة إكس المغرب على اعتقال المتهم، وذلك دون أن يتطرق إلى تفاصيل بشأن التهم أو وقائع الخطف.

وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرة حمراء بحق المتهم البالغ من العمر 24 عاما، الذي قال مصدر منفصل من الشرطة المغربية إن اسمه باجو باديس محمد أميد. وتطلب فرنسا القبض عليه بتهم من بينها التورط مع عصابات الجريمة المنظمة والخطف والابتزاز.

وقال المصدر الشرطي إن المغرب لن يسلم باجو لأنه مزدوج الجنسية وسيحاكمه بموجب التهم الموجهة إليه في فرنسا.

وذكر أن السلطات المغربية تلقت من نظيرتها الفرنسية تفاصيل التهم الموجهة لباجو حتى يخضع للمحاكمة في المغرب.

ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس على طلب من رويترز للتعليق.

وشهدت فرنسا موجة من عمليات الخطف ذات الصلة بالأصول المشفرة كان منها اختطاف أحد مؤسسي شركة الأصول المشفرة الفرنسية ليدجر في يناير كانون الثاني، والتي تسببت في فقدانه أحد أصابعه.

وأثارت محاولة فاشلة هذا الشهر لاختطاف ابنة الرئيس التنفيذي لشركة أصول مشفرة في أحد شوارع باريس المزدحمة مخاوف لدى رواد الأعمال في المجال بفرنسا على سلامتهم، ويراها البعض مؤشرا على تفاقم مشكلة الجريمة المنظمة في فرنسا.