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مصدر: قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية

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من آندرو ميلز

الدوحة (رويترز) – قال مسؤول مطلع لرويترز إن دبلوماسيين قطريين تحدثوا إلى هيئة تحرير الشام يوم الاثنين، وذلك وسط مسارعة دول في المنطقة إلى فتح اتصالات مع الهيئة التي تقود المعارضة السورية بعد هجومها المباغت الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد.

وذكر المسؤول أن قطر تعتزم التحدث يوم الثلاثاء إلى محمد البشير غداة تكليفه بقيادة السلطة الانتقالية في سوريا.

وأضاف المسؤول “ينصب التركيز على ضرورة أن تحافظ هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى على الهدوء وعلى المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية”.

وتسارع حكومات في المنطقة إلى إقامة علاقات جديدة مع هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى من المعارضة اشتركت في الهجوم الذي شهد الاستيلاء على مناطق كبيرة من سوريا في أكبر انتفاضة في الشرق الأوسط منذ أجيال، وذلك بعد 13 عاما من الحرب الأهلية السورية وأكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية بعد على طلبات من رويترز للتعليق على الاتصالات مع هيئة تحرير الشام.

وكانت هيئة التحرير الشام متحالفة فيما سبق مع تنظيم القاعدة الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة جماعة إرهابية.

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