مصدر: وزيرا خارجية أمريكا وتركيا بحثا العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا وغزة

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو التطورات في سوريا وغزة والحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وذلك خلال أول اجتماع بينهما في ميونيخ يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ روبيو بوجهة نظر تركيا بشأن الخطوات التي يمكن لدول الشرق الأوسط اتخاذها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أنه دعا أيضا إلى جعل وقف إطلاق النار في غزة على نحو دائم.

وقال المصدر إن الوزيرين ناقشا التطورات المحتملة فيما يتعلق بتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا.