مصدران مطلعان ووزارة: رئيس المخابرات التركية في دمشق لعقد اجتماعات

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دمشق (رويترز) – قال مصدران مطلعان لرويترز إن إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات التركي موجود في دمشق يوم الخميس، وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة.

وقالت الوزارة “وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير”.

ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا.

وحضر فيدان فعاليات في أنقرة يوم الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أنقرة يوم الجمعة.

ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق.

وستكون زيارة كالين هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير إلى دمشق منذ أن أطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد يوم الأحد بعد هجوم خاطف بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، منهية حكم عائلته الذي استمر 50 عاما.

ولم يعلق جهاز المخابرات التركي بعد على الزيارة.

وبثت وكالة (يني شفق) الإعلامية التركية وقناة تي.في نت مقطع فيديو أظهر كالين خلال زيارة الجامع الأموي في دمشق وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورأى صحفي من رويترز سيارة واحدة على الأقل تتحرك صوب الجامع وسط أمن مكثف وحشود ضخمة، لكن لم تتضح هوية راكب السيارة.

والشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني هو القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا. وقادت هيئة تحرير الشام التي يقودها الإطاحة بالأسد، وكانت هذه الجماعة في السابق فرعا لتنظيم القاعدة.