مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقرر إغلاق مطار عدن اليمني
دبي أول يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر سعودي لرويترز اليوم الخميس إن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر بإغلاق مطار عدن.
وأوضح المصدر أن الوزير أوقف الحركة الجوية متحديا بذلك أمرا أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.
(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )