The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصدر سعودي: وزير النقل بالمجلس الانتقالي الجنوبي يقرر إغلاق مطار عدن اليمني

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي أول يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر سعودي لرويترز اليوم الخميس إن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أمر بإغلاق مطار عدن.

وأوضح المصدر أن الوزير أوقف الحركة الجوية متحديا بذلك أمرا أصدرته الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات الجوية من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد.

(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية