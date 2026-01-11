مصرع شخص في حرائق غابات بجنوب شرق أستراليا

قضى شخص على الأقل جراء حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وأوضحت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أنّ الشخص قضى بالقرب من بلدة لونغوود التي تبعد حوالى ساعتين بالسيارة من مدينة ملبورن. وأشارت إلى أن هوية الضحية “لم يتم التعرف عليها رسميا بعد”.

ويظهر في صورة التقطها عناصر الإطفاء المحليون الأربعاء، اللون البرتقالي يضيء سماء لونغوود بفعل ألسنة اللهب. وقال سكوت بورسيل، وهو مربي ماشية، لقناة “ايه بي سي” الرسمية “كانت الشرر تتساقط في كل مكان. كان الأمر مرعبا”.

وسط موجة حرّ شديدة، تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في الولاية خلال الأيام الأخيرة، وساهمت الرياح الحارة في تهيئة ظروف مواتية لانتشار حرائق الغابات. وقد شهدت المنطقة نفسها ما يُعرف بـ”الصيف الأسود” في 2019-2020.

وقال مسؤول الطوارئ في الولاية تيم ويبوش إنّ النيران دمرت أكثر من 70 منزلا. وبلغ إجمالي المباني التي التهمتها النيران بما فيها الحظائر والمنشآت الأخرى في الأراضي الزراعية، أكثر من 300 مبنى، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وأوضح أنّ الوضع يتحسن تدريجا، وقال لوسائل الإعلام إنّ “عناصر الإطفاء على وشك السيطرة على بعض الحرائق”.

وحضر مئات من عناصر الإطفاء من مختلف أنحاء أستراليا لتقديم المساعدة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه يجري محادثات مع كندا والولايات المتحدة لتأمين دعم في حال الحاجة إلى ذلك.

يشير الباحثون إلى أنّ المناخ في أستراليا شهد احترارا بمعدل 1,51 درجة مئوية منذ العام 1910، مما أدى إلى زيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة على اليابسة وفي البحار.

تُعد أستراليا أحد أهم مصدّري الغاز والفحم في العالم، وهما نوعان من الوقود الأحفوري يساهم استخدامهما في ظاهرة الاحترار المناخي.

