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مصر تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة وتعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع

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دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الجمعة إن مصر تتابع عن كثب الأوضاع في الشرق الأوسط وتعمل على زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع المختلفة.

وجاء في بيان “تم التنسيق بين السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى والسيد أحمد كجوك وزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة”.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرى الكهرباء والبترول لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

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