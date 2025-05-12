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مصر تسترد من الولايات المتحدة 25 قطعة أثرية أخرجت بطرق غير مشروعة

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الاثنين أن القاهرة استردت 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، منها أغطية توابيت خشبية ومذهبة وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت.

وقالت الوزارة في بيان “تمّ استرداد هذه القطع من مدينة نيويورك، بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية… ومكتب المدعي العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصري والأميركي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية”.

وأوضحت أن المجموعة المستردة تضم 25 قطعة أثرية، أبرزها أغطية توابيت خشبية ومذهبة تعود إلى عصر الأسرات ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم ترجع إلى ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي، وقدم من حجر الغرانيت يعود إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، إضافة إلى مجموعة من الحلي الدقيقة المصنوعة من المعادن والأحجار من القرن الرابع قبل الميلاد، وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى.

ونقل البيان عن مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار شعبان عبد الجواد أن العمل على استعادة هذه القطع بدأ “منذ عام 2022 وحتى 2025، من خلال عدد من القضايا المختلفة ثم تسلمتها القنصلية المصرية في نيويورك في السنوات الماضية” الى أن تمت إعادتها الى مصر الأحد.

ولم يكشف المسؤولون كيف خرجت القطع من مصر ونٌقلت الى الولايات المتحدة.

الا أن عمليات سرقة الآثار تبقى شائعة.

وخلال الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس حسني مبارك عام 2011، نهب لصوص المتاحف والمواقع الأثرية في ظل الفوضى وسرقوا آلاف القطع الثمينة. وظهرت العديد منها لاحقا في الأسواق العالمية أو ضمن مجموعات خاصة.

وتقول السلطات المصرية إنها نجحت في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال العقد الماضي.

بور-معف/ليل/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية