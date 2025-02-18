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مصر تعلن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة الى الرابع من آذار/مارس

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أعلنت الخارجية المصرية الثلاثاء إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، الى الرابع من آذار/مارس، معللة ذلك باستكمال “التحضير الموضوعي” لها.

وأفادت الخارجية في بيان “تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 آذار/مارس 2025  بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة”.

وأشارت الى أن الموعد الجديد تمّ تحديده “بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية”.

وأتت الدعوة الى القمة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة المدمّر جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتهجير سكانه الى دول مجاورة خصوصا مصر والأردن.

وواجه الاقتراح ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، وأثار تحركا عربيا موحدا نادر الحدوث.

ومن المقرر أن تستضيف الرياض في 21 شباط/فبراير، قمة طارئة مصغّرة تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة الى مصر والأردن، لمناقشة الرد على خطة ترامب.

معف/كام/غ ر

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