مصر تعلن نتائج المقاعد المتبقية في انتخابات مجلس النواب

10 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم السبت نتائج آخر 49 مقعدا في انتخابات مجلس النواب التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما تأجل إعلانها بسبب إعادة التصويت في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرحلة الأولى من الانتخابات.

ولم تكشف الهيئة عن الانتماءات الحزبية للمرشحين الفائزين لكن النتائج لن تغير على الأرجح التركيبة العامة للبرلمان الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية ساحقة تسمح للرئيس بتعديل دستور البلاد.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الأسبوع الماضي إن أحزاب المعارضة والمستقلين في طريقهم للحصول على 158 مقعدا من أصل 568 مقعدا منتخبا، أي نحو 28 بالمئة. ويعين الرئيس أيضا خمسة بالمئة من أعضاء مجلس النواب، ليصل إجمالي عدد المقاعد إلى 596 مقعدا.

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

