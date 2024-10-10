مصر تنفي الاتهامات بالتدخل في حرب السودان

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نفت مصر الاتهامات الصادرة عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي يخوض حربا ضد الجيش منذ نيسان/أبريل العام الماضي، بأن جيشها يتدخل في النزاع.

وأسفرت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت بأكبر أزمة نزوح في العالم.

وفي تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت الأربعاء، اتّهم دقلو سلاح الجو المصري بتنفيذ ضربات استهدفت قواته قرب جبل موية جنوب الخرطوم.

وقال “الآن تقاتلنا مصر” التي اتّهمها بأنها واحدة من ستة بلدان بينها إيران تتدخل في النزاع.

وبدا أن تزويد إيران الجيش المصري بمسيّرات من طراز “مهاجر-6″، وهو أمر أكّده خبيران في الأسلحة لفرانس برس، مكّن الجيش من القدّم في العاصمة السودانية في وقت سابق هذا العام.

ورفضت الخارجية المصرية في بيان صدر ليل الأربعاء اتهامات دقلو.

وجاء في البيان “تنفي وزارة خارجية جمهورية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق”.

ويعرف عن البرهان أنه لطالما كان مقرّبا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويفيد محللون بأن السودان بات مسرحا لحروب تجري بالوكالة، محذّرين خصوصا من تداعيات الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع.

وفي كانون الأول/ديسمبر، وصف خبراء في الأمم المتحدة يراقبون حظرا على السلاح لإقليم دارفور السوداني الاتهامات لأبوظبي بتزويد قوات دقلو الأسلحة بطائرات شحن، بأنها “ذات مصداقية”.

وبحسب دبلوماسيين، ضغطت الولايات المتحدة أخيرا على الإمارات خلف الأبواب المغلقة على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن صنّف أبوظبي على أنها “شريك دفاعي رئيسي”.

واتُّهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب بما في ذلك استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.

واتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي الممنهج والتطهير العرقي.

بور-بها/لين/الح