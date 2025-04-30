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مطار دبي الدولي يستقبل 23,4 مليون مسافر خلال الربع الأول

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استقبل مطار دبي الدولي 23,4 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2025، على ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة أنّ المطار حافظ بذلك على “زخمه القوي وعزز مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار كبوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم”.

وارتفعت حركة المسافرين بنسبة 1,5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 ، على الرغم من أن الربع الأول من العام الماضي كان قد سجل رقماً قياسياً، حيث شهد شهر كانون الثاني/يناير الماضي وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار، مع استقبال 8,5 ملايين مسافر، بحسب الوكالة الرسمية.

وحافظت الهند على صادرتها كأكبر وجهة من حيث عدد المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي بنحو 3 ملايين مسافر، تلتها السعودية 1,9 مليون، والمملكة المتحدة 1,5 مليون، وباكستان مليون مسافر، والولايات المتحدة 804 آلاف، وألمانيا 738 ألفاً.

وتصدرت لندن على صعيد المدن القائمة بـ 935 ألف مسافر، تلتها الرياض 759 ألفاً، وجدة 627 ألفاً، ومومباي 615 ألفاً، ونيودلهي 564 ألفاً.

هت

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