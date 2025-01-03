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مطار دبي يتوقع استقبال 4,3 مليون مسافر بأول أسبوعين من كانون الثاني/يناير

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يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 4,3 مليون مسافر خلال الأسبوعين الأوليين من العام الجاري، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وتوقعت مطارات دبي أن تبلغ حركة المرور اليومية في المطار ذروتها في 3 كانون الثاني/يناير، حيث يصل عدد المسافرين في هذا اليوم إلى 311 ألف مسافر، ليبلغ معدل عدد المسافرين اليومي خلال الاسبوعين الأولين من الشهر الجاري 287 ألفا، بزيادة تقدر بنحو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، بالإضافة إلى عودة المقيمين من عطلهم، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

هت/كام

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