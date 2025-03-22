مطار هيثرو استعاد “حركته كاملة” بعد توقفها جراء حريق (متحدث)

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استعاد مطار هيثرو “حركته كاملة” السبت على ما قال متحدث باسمه غداة حريق في محطة كهرباء تسبب بإغلاق أكثر مطارات أوروبا اكتظاظا ما أدى إلى فوضى في الطيران.

وأوضح المتحدث “نؤكد أن مطار هيثرو مفتوح واستعاد حركته كاملة اليوم (السبت). تواصل الفرق في المطار بذل قصارى جهدها لمساندة الركاب الذين تأثروا” بالاغلاق جراء الحريق.

وأدى الحريق في محطة كهرباء فرعية إلى إغلاق المطار اللندني طوال يوم الجمعة تقريبا قبل أن تعود بعض الرحلات للاقلاع والهبوط مساء.

وتأثرت حوالى 1350 رحلة طيران بالاغلاق بحسب موقع “فلايت رادار 24” المتخصص بتتبع حركة الملاحة الجوية.

وأضاف الناطق “لدينا مئات إضافية من الموظفين في محطات المطار للمساعدة. وقد أضفنا رحلات إلى برنامج اليوم لتسهيل سفر عشرة آلاف راكب إضافي عبر المطار”.

وأشار إلى ان “الركاب المسافرين اليوم يجب أن يتواصلوا مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات عن رحلتهم”.

وقالت شركة الطيران البريطانية “بريتيش إيرويز” إنها تتوقع تسيير حوالى 85 % من رحلاتها المقررة عبر هذا المطار السبت.

يسيّر مطار هيثرو رحلات إلى حوالى 80 بلدا. ويمر عبره نحو 230 ألف راكب يوميا و83 مليون راكب سنويا.

بد/غ ر/غد