معارك وهجمات مسيّرات في روسيا بعد التوغل الأوكراني

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تواصلت المعارك الجمعة في منطقة كورسك الروسية حيث شن الجيش الأوكراني هجوما مباغتا بحجمه قبل ثلاثة أيام ونفذ ليلا هجمات بمسيّرات استهدفت أيضا مناطق أخرى في البلاد.

فقد دخل أكثر من ألف جندي أوكراني معززين بدبابات وحوالى عشرين مصفحة الثلاثاء إلى هذه المنطقة على ما أفادت هيئة الأركان الروسية التي أكدت أنها تبذل كل ما في وسعها لصدهم.

وتوغلت القوات الأوكرانية، بحسب محللين، مسافة عشرات الكيلومترات داخل الأراضي الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان ان المعارك متواصلة الجمعة في منطقة كورسك مؤكدة “إفشال” الهجمات الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أيضا ان قوات كييف بلغت مدينة سودجا الروسية الواقعة على مسافة حوالى عشرة كيلومترات من الحدود، مشيرة الى انها قصفت وحدات أوكرانية “في المنطقة الغربية” لهذه المدينة التي تعد 5500 نسمة.

تضم سودجا محطة لنقل الغاز ولا تزال تؤمن الامدادات من الى اوروبا عبر اوكرانيا.

وطلبت الشرطة الأوكرانية الجمعة إجلاء “نحو 20 ألف” شخص من منطقة سومي الواقعة في شمال أوكرانيا على الحدود مع كورسك الروسية. وقالت الشرطة على تلغرام إن عمليات الإجلاء هذه ضرورية لتجنيب المدنيين “نيران العدو”، مؤكدة مشاركة أجهزة الطوارئ فيها.

وإذا كان تقدم القوات الأوكرانية غير واضح، فإن العملية شكلت نكسة غير متوقعة للكرملين الذي كان يمسك حتى الآن بزمام المبادرة ويحرز تقدما ميدانيا في شرق أوكرانيا في مواجهة قوات كييف الأقل عددا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مساء الخميس “روسيا جلبت الحرب إلى بلادنا ويجب أن تشعر بآثارها” من دون أن يذكر مباشرة هذا التوغل.

وأضاف أيضا “يمكن للجميع ان يروا أن الجيش الأوكراني يعرف كيف يباغت وكيف يحصل على نتائج” بدون اعطاء المزيد من التوضيحات.

يلزم القادة الأوكرانيون في الوقت الراهن الصمت حيال حجم وأهداف العملية.

– “هجوم ضخم”-

في موازاة ذلك شنت أوكرانيا ليل الخميس الجمعة ضربات جديدة بمسيرات على مناطق روسية.

وتبنى الجيش الأوكراني بنوع خاص هجوما على قاعدة جوية في منطقة ليبيتسك مؤكدا انه اصاب مخازن قنابل جوية موجهة واسلحة تستخدمها موسكو بشكل خاص ضد اوكرانيا.

بحسب هذا المصدر فان القاعدة تؤوي أيضا قاذفات تكتيكية. ونقلت وكالتا الانباء الروسيتان تاس وريا نوفوستي عن السلطات الاقليمية تاكيدها اندلاع حريق هناك.

وأعلن حاكم منطقة ليبيتسك إيغور أرتامونوف حال الطوارئ بعد “هجوم ضخم” بمسيّرات أوكرانية أسفر عما لا يقل عن عشرة جرحى على ما أفاد وألحق أضرارا بمحطة كهربائية. وأمر أيضا باخلاء أربع قرى.

بحسب وزارة الدفاع الروسية، فان القوات الروسية أسقطت ليلا 75 مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق لا سيما 26 فوق بيلغورود و19 فوق ليبيتسك.

وأضافت الوزارة “من جانب آخر، تم تدمير سبع مسيرات بحرية كانت متوجهة نحو شبه جزيرة القرم” في البحر الأسود.

– دعم “قوي” من واشنطن-

وجدّدت الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لكييف، التأكيد الخميس أنها “تدعم بقوة جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي” من دون أن تعلق على الوضع بالتفصيل.

وكانت واشنطن أعلنت الخميس انها استوضحت السلطات الأوكرانية لفهم “أهداف” هذا التوغل غير المسبوق من حيث الحجم.

الخميس أكد مستشار زيلينسكي، ميخائيلو بودولياك أن هذا الهجوم هو نتيجة “العدوان” الروسي على أوكرانيا لكن بدون أن ينسبه صراحة إلى قوات كييف.

عشية ذلك، اعتبر بودولياك عبر التلفزيون الأوكراني أنه للحصول على شيء من روسيا “على طاولة المفاوضات” يجب ألا يتبع النزاع “السيناريو” الذي وضعه الروس.

تظهر صورة رسمها خبراء عسكريون عن هذا التوغل تقدما سريعا للقوات الأوكرانية، بينما في أجزاء أخرى من الجبهة تحول النزاع إلى حرب استنزاف منذ نهاية عام 2022، مع تقدم بطيء ودموي.

وقال معهد دراسات الحرب للأبحاث ومقره في الولايات المتحدة إن القوات الأوكرانية توغلت مسافة 35 كيلومترا داخل الأراضي الروسية.

وأشار سكان تم اجلاؤهم من هذه المدينة إلى وضع صعب على ما أظهرت مشاهد نشرها الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي الذي يشارك في استقبال النازحين.

وروى أليكسي وهو مسعف من سودجا ينتظر الحصول على مساعدة إنسانية “الوضع سيّئ… والاتصالات مقطوعة”.

وأوضح رجل آخر يدعى أليكسي أيضا وهو متطوع أن الأشخاص الذين تم اجلاؤهم “يعتبرون أنهم متروكون لحالهم”.

في منطقة دونيتسك الأوكرانية (شرق) التي لا تزال مركز القتال وحيث يتقدم جيش الكرملين ببطء، قتل أربعة مدنيين على الأقل في ضربات روسية، كما أفاد الحاكم الأوكراني فاديم فيلاشكين الجمعة.

بحسب الحاكم، فان موسكو ضربت 14 بلدة في منطقة دونيتسك خلال الساعات ال24 الماضية وتم إجلاء 617 شخصا، من بينهم 253 طفلا.

وأضاف الجمعة ان الضربة الروسية على سوبرماكت في مدينة كوستيانتينيفكا في شرق اوكرانيا اوقعت قتيلين على الاقل و17 جريحا بحسب حصيلة جديدة. واشار الى ان عمليات الانقاذ “مستمرة”.

بور-روك/جص-غ ر-نور/الح