مفاوضات بوينغ وعمالها المضربين في الولايات المتحدة تراوح مكانها (نقابة)

فشلت شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات ونقابة تمثّل نحو 3200 من عمّالها المضربين عن العمل في الولايات المتحدة منذ أوائل آب/أغسطس، في تحقيق أيّ تقدّم في محادثاتهم الأولى الإثنين، حسبما أفادت النقابة وكالة فرانس برس.

وقالت النقابة “لم يحرز أيّ تقدّم اليوم، ونأمل في عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. الكرة في ملعب الشركة”.

وأفاد متحدث باسم النقابة بأن الشركة لم تقدّم أيّ مقترحات جديدة خلال الاجتماع.

ولم تدل شركة بوينغ بأي تعليق فوري بشأن تصريحات النقابة.

وقبل الاجتماع، قال نائب رئيس قسم الهيمنة الجوية في بوينغ والمسؤول في مصنع سانت لويس بولاية ميسوري دان غيليان في بيان تلقّته وكالة فرانس برس “نتطلع إلى مزيد من المناقشات مع النقابة وإيجاد سبيل لإنهاء الإضراب وإعادة فرقنا إلى العمل”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتفاوض فيها الجانبان منذ بدء الإضراب في الرابع من آب/أغسطس، أي غداة رفض أعضاء النقابة اتفاقية العمل الجديدة التي اقترحتها بوينغ.

ويؤثر الإضراب على منشأتي بوينغ في سانت لويس وسانت تشارلز بولاية ميسوري وماسكوتا بولاية إلينوي، حيث يتم تصنيع مقاتلات إف-15 وإف-18، وطائرة تدريب الطيارين تي-7 ريد هوك، والطائرة المسيّرة إم كيو-25.

وتطالب النقابة بترفيع الأجور إلى مستويات تتماشى مع تكلفة المعيشة، فضلا عن “عقد يحترم الأقدمية والخبرة”.

من جانبها، تقول بوينغ إن عرضها يشمل زيادة في الأجور بنسبة 40% في المتوسط، بالإضافة إلى المزيد من الإجازات المدفوعة الأجر والعطل المرضية.

ومنذ بداية العام، سلّم قسم الدفاع والفضاء والأمن في شركة بوينغ 62 طائرة، بينها أربع طائرات من طراز إف-15 وتسع طائرات من طراز إف/إيه-18

