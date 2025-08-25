The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مفاوضات بوينغ وعمالها المضربين في الولايات المتحدة تراوح مكانها (نقابة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

فشلت شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات ونقابة تمثّل نحو 3200 من عمّالها المضربين عن العمل في الولايات المتحدة منذ أوائل آب/أغسطس، في تحقيق أيّ تقدّم في محادثاتهم الأولى الإثنين، حسبما أفادت النقابة وكالة فرانس برس.

وقالت النقابة “لم يحرز أيّ تقدّم اليوم، ونأمل في عقد اجتماع آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. الكرة في ملعب الشركة”. 

وأفاد متحدث باسم النقابة بأن الشركة لم تقدّم أيّ مقترحات جديدة خلال الاجتماع. 

ولم تدل شركة بوينغ بأي تعليق فوري بشأن تصريحات النقابة. 

وقبل الاجتماع، قال نائب رئيس قسم الهيمنة الجوية في بوينغ والمسؤول في مصنع سانت لويس بولاية ميسوري دان غيليان في بيان تلقّته وكالة فرانس برس “نتطلع إلى مزيد من المناقشات مع النقابة وإيجاد سبيل لإنهاء الإضراب وإعادة فرقنا إلى العمل”. 

وهذه هي المرة الأولى التي يتفاوض فيها الجانبان منذ بدء الإضراب في الرابع من آب/أغسطس، أي غداة رفض أعضاء النقابة اتفاقية العمل الجديدة التي اقترحتها بوينغ.

ويؤثر الإضراب على منشأتي بوينغ في سانت لويس وسانت تشارلز بولاية ميسوري وماسكوتا بولاية إلينوي، حيث يتم تصنيع مقاتلات إف-15 وإف-18، وطائرة تدريب الطيارين تي-7 ريد هوك، والطائرة المسيّرة إم كيو-25.

وتطالب النقابة بترفيع الأجور إلى مستويات تتماشى مع تكلفة المعيشة، فضلا عن “عقد يحترم الأقدمية والخبرة”.

من جانبها، تقول بوينغ إن عرضها يشمل زيادة في الأجور بنسبة 40% في المتوسط، بالإضافة إلى المزيد من الإجازات المدفوعة الأجر والعطل المرضية.

ومنذ بداية العام، سلّم قسم الدفاع والفضاء والأمن في شركة بوينغ 62 طائرة، بينها أربع طائرات من طراز إف-15 وتسع طائرات من طراز إف/إيه-18

يلم/ح س/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية