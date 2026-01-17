مفاوضون أوكرانيون يصلون إلى الولايات المتحدة لبحث إنهاء الحرب مع روسيا

وصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة السبت لإجراء محادثات جديدة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن خطة واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا، فيما تواجه أوكرانيا أزمة طاقة.

تأتي هذه المحادثات في ميامي بولاية فلوريدا، بعد سلسلة من الضربات الروسية الواسعة النطاق في الأشهر الأخيرة والتي أضعفت بشدة شبكة الطاقة الأوكرانية، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي والتدفئة في خضم موجة صقيع.

وكتب كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصات التواصل “وصلنا الى الولايات المتحدة. سنجري… محادثات مهمة مع شركائنا الأميركيين بشأن تفاصيل اتفاق السلام”.

ويرافقه في المفاوضات سكرتير مجلس الأمن الأوكراني ووزير الدفاع السابق رستم عمروف، بالإضافة إلى رئيس حزب الرئيس ديفيد أراخاميا.

وأضاف “من المقرر عقد اجتماع مشترك مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر و(وزير الجيش الأميركي) دانيال دريسكول”.

عُيّن كيريلو بودانوف مؤخرا في المنصب خلفا لأندريه يرماك عقب فضيحة فساد مدوية، ويعرف بأنه قليل الكلام وقد ترأس سابقا الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

– اتفاق أميركي –

أعلن زيلينسكي الجمعة إرسال الوفد إلى الولايات المتحدة على أمل أن “تتضح الأمور في ما يتعلق بالوثائق التي أعددناها مع الجانب الأميركي، وفي ما يتعلق برد روسيا على جميع الجهود الدبلوماسية الجارية”.

وأضاف “إذا تم الانتهاء من كل شيء، وإذا وافق الجانب الأميركي – لأنني أعتقد من جانبنا أن الأمر أنجز من حيث المبدأ – فسيكون التوقيع خلال دافوس ممكنا”. ومن المرتقب مشاركة زيلينسكي وكذلك دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده الأسبوع المقبل.

يتفاوض الأميركيون بشكل منفصل مع كييف وموسكو منذ أشهر بشأن اتفاق يهدف إلى إنهاء القتال المستمر منذ نحو أربع سنوات، لكن العديد من القضايا لا تزال عالقة، أبرزها قضيتا الأراضي المحتلة والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وصرّح ترامب لوكالة رويترز الأربعاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مستعد لإبرام اتفاق” لكن “أوكرانيا أقل استعدادا”. وحمّل الرئيس الأميركي مسؤولية تعثر المفاوضات لزيلينسكي.

غير أن زيلينسكي أكد الجمعة أن أوكرانيا “تعاونت بشكل جيد للغاية مع الولايات المتحدة”، لكن كييف وواشنطن “ببساطة لم تتفقا على بعض القضايا”.

ونصّت وثيقة أميركية كشف عنها الرئيس الأوكراني في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على تنازلات عن أراض لروسيا من دون حلّ القضية نهائيا، مقابل ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا. وبعد تعديلات طالبت بها كييف، لم تعد الوثيقة تتضمن تراجع أوكرانيا عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو مطلب رئيسي لموسكو.

وأعربت موسكو عن تحفظاتها بشأن الوثيقة المنقحة، وحذّر بوتين من أن موسكو ستحقق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية.

– انقطاعات للكهرباء –

تأتي جولة المحادثات فيما أعلنت أوكرانيا حالة الطوارئ في قطاع الطاقة المتضرر بشدة جراء القصف الروسي. وطلبت الحكومة الجمعة من الشركات المملوكة للدولة زيادة وارداتها من الكهرباء لتعويض النقص.

وأعلن زيلينسكي أن بعض أنظمة الدفاع الجوي التي حصلت عليها أوكرانيا من الحلفاء الغربيين نفدت ذخيرتها وسط موجة من الهجمات الروسية، في ما بدا لوما لحلفاء بلاده.

وأكد الزعيم الأوكراني أن وفده مُكلّف تقديم “جميع المعلومات الحقيقية حول ما يجري”.

وحذّر من أن “إحدى عواقب هذا الإرهاب هي فقدان صدقية العملية الدبلوماسية، الناس يفقدون ثقتهم في الدبلوماسية”.

في الأسبوع الماضي، تضررت العاصمة الأوكرانية بشدة مع انقطاع التدفئة عن نصف المدينة. وتمت صيانة الشبكة إلى حد كبير منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال عرضة لمزيد من الغارات الروسية، في ظل استمرار درجات الحرارة المتدنية للغاية.

وقالت وزارة الطاقة إن القصف الروسي تسبب خلال الليل في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بكييف حيث الوضع “أكثر صعوبة”.

وأوضحت أن 56 ألف عائلة في منطقة بوتشا قرب كييف حيث ارتكبت القوات الروسية فظائع في عام 2022، انقطعت عنها الكهرباء بعد الهجمات.

وأشار زيلينسكي إلى أن 400 ألف شخص يعانون من “صعوبات في التزود بالكهرباء” في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، بعد غارات روسية ليلية.

ولفتت الوزارة إلى أنه “في العديد من المناطق، يتم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي بسبب زيادة الأحمال على المعدات نتيجة الاستهلاك العالي خلال فترات البرد”.

كما أفادت شركة “نافتوغاز” عن غارات روسية على منشآتها خلال الليل.

وقال زيلينسكي “علينا تسريع زيادة واردات الكهرباء والحصول على معدات إضافية من شركائنا قدر الإمكان”.

وأعلنت كييف عزمها على طلب دعم مالي إضافي من حلفائها الغربيين قريبا.

في الأثناء، أعلنت روسيا السبت أن قواتها سيطرت على قريتين أوكرانيتين إضافيتين في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا.

