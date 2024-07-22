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مقتل العشرات في اشتباكات بين القوات الصومالية وحركة الشباب

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من عبدي شيخ

مقديشو (رويترز) – قال مسؤولون وحركة الشباب المسلحة إن عشرات المقاتلين قُتلوا في اشتباكات يوم الاثنين بجنوب الصومال عندما حاول مسلحو الحركة اجتياح ثلاث قواعد عسكرية.

وقال مسؤول أمني محلي إن القوات الحكومية صدت الهجمات وفجرت بأمان أربع سيارات ملغومة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غربي مدينة كيسمايو الساحلية في ولاية جوبالاند.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها مسؤولو الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يقل عن 35 جثة بالزي العسكري قرب قرية بولو-حاجي.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) “نشكر القوات الاتحادية وقوات جوبالاند التي قتلت أكثر من 80 من مقاتلي حركة الشباب وغنمت أسلحتهم”.

وكثيرا ما تقدم الحكومة وحركة الشباب روايتين مختلفتين تماما عن عدد القتلى من كل جانب.

وقال فارح حسين، وهو مسؤول عسكري، إن خمسة جنود قتلوا.

وأضاف لرويترز “تلقينا معلومات عن قدوم الشباب فخرجنا من القواعد الثلاث ثم حاصرنا مقاتلي الحركة وقتلنا العشرات منهم. أحصيت 30 قتيلا من الشباب ورأيت المزيد من الجثث ملقاة أمامي”.

وقالت حركة الشباب في محطة إذاعية تابعة لها إنها اقتحمت القواعد وقتلت عشرات الجنود.

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