مقتل ثلاثة عناصر شرطة في هجوم في جنوب شرق إيران

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قُتل ثلاثة عناصر شرطة على الأقل في جنوب شرق إيران في هجمات منفصلة نفّذها جهايون ومسلّحون، حسبما أعلنت وسيلة إعلام رسمية الأحد.

وقالت وكالة إرنا الرسمية إنّ “أحد عناصر حرس الحدود قُتل خلال مواجهة مع مخرّبين مسلّحين في هيرمند” الواقعة في سيستان بلوشيستان.

وسيستان-بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، هي من أكثر محافظات إيران فقرا، وغالبية سكانها هم من أقلية البلوش السنية.

وتقع مواجهات متكرّرة بين قوات الأمن الإيرانية من جهة والمتمرّدين من الأقلية البلوشية والجماعات السنية المتطرّفة وتجار المخدرات من جهة أخرى.

وبحسب إرنا، فقد قُتل عنصر آخر في حرس الحدود وأصيب اثنان بجروح في هجوم على راسك في المنطقة ذاتها.

وقُتل أحد عناصر القوات الخاصة في الشرطة في مدينة خاش، وفقا للمصدر ذاته.

وأعلنت الجماعة الجهادية السنية “جيش العدل” المتمركزة في باكستان والناشطة في جنوب شرق إيران، مسؤوليتها عن هذين الهجومين الأخيرين عبر تلغرام.

وتبنّت هذه الجماعة عدّة هجمات في الأشهر الأخيرة، من بينها هجوم نُفذ الأحد وأدى إلى مقتل شرطي في المنطقة ذاتها.

اب/ناش/غ ر