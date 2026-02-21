مقتل ثمانية عناصر من حزب الله بغارات اسرائيلية ليلية في شرق لبنان

afp_tickers

6دقائق

قتل ثمانية عناصر من حزب الله بغارات اسرائيلية في شرق لبنان ليل الجمعة، وفق ما أفاد مصدر في الحزب وكالة فرانس برس السبت، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه استهدف مقرات للحزب.

ودان الرئيس اللبناني هذه الغارات التي تأتي بعد أيام من إعلان الحكومة اللبنانية أن الجيش اللبناني سيحتاج أربعة أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان.

ويتزامن التصعيد في لبنان في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حليفة حزب الله وداعمته الرئيسية، على وقع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد الجمهورية الاسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق، بعد جولة محادثات عقدها الطرفان الأسبوع الماضي حول الملف النووي.

وأفادت وزارة الصحة البنانية الجمعة بسقوط عشرة قتلى وإصابة 24 بجروح في غارات إسرائيلية في البقاع في شرق لبنان.

وقال مصدر في حزب الله لفرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن ثمانية من عناصره قضوا في الغارات وإنهم كانوا يعقدون اجتماعا أثناء استهدافهم، بينما نعى الحزب القيادي في صفوفه حسين محمد ياغي.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان أنه استهدف عناصر ينتمون إلى الوحدة الصاروخية في حزب الله وذلك في ثلاث مقار مختلفة في منطقة بعلبك.

وقال إنهم كانوا يعملون “في الفترة الأخيرة لتسريع مراحل التسلح والجاهزية وخططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نحو الأراضي الاسرائيلية”، متهما الوحدة الصاروخية في الحزب بـ”التخطيط لشن اعتداءات من هذا النوع نحو إسرائيل”.

وشاهد مراسل فرانس برس في شرق لبنان جرافة تعمل على تنظيف موقع الغارات من الأنقاض التي تناثرت جراء عصف القصف، ومبنى لحق به دمار كبير في بلدتي رياق وعلي النهري.

وجاءت الغارات بعد ساعات من ضربات اسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا في جنوب لبنان، أدّت إلى مقتل شخصين، وفقا لوزارة الصحة، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف مقرا لحركة حماس.

ودانت حماس في بيان الهجوم الذي قالت إنه أدى إلى سقوط ضحايا “مدنيين”.

– “عمل عدائي” –

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أنهى حربا استمرت لأكثر من عام بين حزب الله واسرائيل، تواصل الأخيرة شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية. وتتهم بين الحين والآخر مجموعات مسلحة بمحاولة تهديد أمنها، بينها حماس وحليفتها الجماعة الاسلامية.

وقال الرئيس اللبناني في بيان السبت تعليقا على غارات الجمعة إنّ هذه الهجمات تشكّل “عملا عدائيا موصوفا لإفشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان”.

من جهته، قال النائب عن الحزب رامي أبو حمدان السبت إنّ الحزب لن يقبل “أن تكون السلطة بموقع المحلّل السياسي كأن تقول بأنّها ضربات إسرائيليّة اعتدنا عليها”.

ودعا الحكومة إلى تعليق اجتماعاتها مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، “إلى حين إيقاف العدو اعتداءاته”.

ومن المقرّر أن تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل.

دخل حزب الله الحرب مع اسرائيل في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنته حماس ضد إسرائيل، بهدف “إسناد” حركة حماس. وتصاعدت الأعمال العدائية على الحدود مع إسرائيل إلى نزاع مفتوح استمر شهرين.

وتعهدت الحكومة اللبنانية العام الماضي نزع سلاح حزب الله الذي خرج ضعيفا من الحرب مع إسرائيل بعدما خسر جزءا كبير من ترسانته العسكرية وقيادييه أبرزهم أمينه العام حسن نصر الله.

وقال الجيش اللبناني الشهر الماضي إنه أكمل المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح التي تغطي المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية وصولا إلى نهر الليطاني.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني وحتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، والواقعة على مسافة نحو أربعين كيلومترا الى الجنوب من العاصمة بيروت.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت مطلع الأسبوع أنّ الجيش سيحصل على مهلة أربعة أشهر قابلة للتجديد، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطّته الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.

لكن إسرائيل انتقدت التقدم الذي أحرزه الجيش ووصفته بأنه غير كاف.

ناد-لو/ص ك