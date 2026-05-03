مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما) وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس”.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعامل مع 45 إصابة، بينها خمس إصابات بالرصاص الحي و40 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم نقل 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة.

وبحسب شهود عيان، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية دهم لعدة أحياء وسط مدينة نابلس، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو عدد من الشبان والفتية الذين رشقوا جنوده بالحجارة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على استفسارات وكالة فرانس برس.  

وتدور أعمال عنف يومية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقُتل ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تُظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 46 إسرائيليا، من مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

عف/ها/ح س

