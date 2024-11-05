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مقتل ضابطين بالجيش المصري في سقوط طائرة هليكوبتر

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القاهرة (رويترز) – أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية يوم الثلاثاء مقتل ضابطين في سقوط طائرة هليكوبتر في شرق البلاد أثناء تدريبات للقوات الجوية.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني، مما أسفر عن استشهاد ضابطين”.

وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

ولم يوضح البيان رتبة الضابطين أو نوع الطائرة.

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