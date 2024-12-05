مقتل عشرات في غارات إسرائيلية بغزة والعفو الدولية تعتبر تصرفات إسرائيل “إبادة جماعية”

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من نضال المغربي ومحمد سالم

القاهرة/غزة (رويترز) – قال مسعفون يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي قتل 39 فلسطينيا على الأقل في غارات بأنحاء قطاع غزة ليل الأربعاء، منهم حوالي 20 في هجوم تسبب في اشتعال النيران بخيام أسر نازحة في مخيم مزدحم.

وحمل سكان جثة ملفوفة بسجاد بعدما أخرجوها من وسط الحطام المتفحم لخيام في المواصي بالقرب من شاطئ البحر إلى الغرب من خان يونس في جنوب القطاع.

وكان عشرات الآلاف من الناس قد لجأوا إلى المواصي على مدى شهور حيث تقول إسرائيل إنها منطقة إنسانية وتطلب منهم منذ فترة طويلة الذهاب إلى هناك للحفاظ على سلامتهم.

وقال المشيعون إن أحدث الهجمات تظهر أن تقريرا جديدا من منظمة العفو الدولية، تدين فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، جاء متأخرا للغاية. ورفضت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات.

وأوضح مسعفون في غزة أن القتلى العشرين المؤكدين في الغارة الإسرائيلية في المواصي بينهم نساء وأطفال. وقالت إسرائيل إن الضربة كانت تستهدف قادة كبارا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دون ذكر أسمائهم.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما يستخدم كرسيا متحركا قُتل وأُصيب عدة أشخاص، بينهم مسعفون، بنيران طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت المنشأة الطبية.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي على رواية أبو صفية. وقالت وزارة الصحة إن المستشفيات الثلاثة التي بالكاد تعمل على الحافة الشمالية لقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة منذ أن أرسلت القوات الإسرائيلية دبابات إلى بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا القريب في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إسرائيل إنها قتلت منذ ذلك الحين مئات المسلحين في معارك مع حماس. وزعم الجناحان المسلحان لحماس والجهاد الإسلامي أنهما قتلا العديد من الجنود الإسرائيليين في تلك المناطق في نفس الفترة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على المواصي إلى اشتعال النيران في عدد من الخيام الكبيرة، وتفاقم الحريق بسبب انفجار مواقد الغاز المتنقلة واشتعال أثاث النازحين. ويوم الخميس، امتلأت المنطقة بالملابس والأثاث المتفحم وغيرها من المتعلقات بين بقايا الخيام المحترقة.

وقال أبو كمال الأعصر وهو شاهد في الموقع “مش شايفين حدا من البشرية كلها يقف معانا يناصرنا على هل الوضع إللي إحنا فيه، أقولك يوقفوا الحرب المجنونة عنا.. يوقفوا الحرب .. إحنا بدنا ياهم يوقفوا الحرب إللي دايرة علينا إللي دايرة تقتل في العالم كلها مش راحمة حدا لا كبير ولا صغير ولا مرة ولا زلمة. بدنا الحرب بأي وسيلة تقف. بيكفي. بيكفي الناس بتعاني معاناة مش طبيعية”.

وجاء الهجوم في اليوم الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرها الذي يقول إن تصرفات إسرائيل في غزة تتفق مع تعريف جريمة الإبادة الجماعية. ورفضت إسرائيل بشدة هذا الاتهام، ووصفت منظمة العفو الدولية بأنها “منظمة بغيضة ومتعصبة”.

وشارك بعض الفلسطينيين في تشييع جثامين ذويهم، الذين قُتلوا في غارات عسكرية إسرائيلية يوم الأربعاء، ومن بينهم أبو أنس مصطفى الذي وصف تقرير المنظمة بأنه “انتصار للدبلوماسية الفلسطينية”.

وأضاف “رغم إنه هذا القرار إجى (جاء) متأخر من العفو الدولية، وإحنا كنا نتمنى من منظمة العفو الدولية إنها تصدر هذا القرار من بدري، رغم إنه اليوم 430 في الحرب، من أول عشرة أيام في الحرب وإسرائيل ترتكب المجازر وترتكب الإبادة الجماعية للمواطنين”.

ووردت أنباء عن وقوع غارات إسرائيلية أخرى يوم الخميس على مدينة غزة، وقال مسعفون إن منزلا لجأت إليه عائلة كبيرة دُمر ولحقت أضرار بمنزلين مجاورين في هجوم مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس يستخدمون المباني السكنية والمدارس والمستشفيات كغطاء لعملياتهم. وتنفي حماس ذلك، وتتهم القوات الإسرائيلية بشن هجمات عشوائية وتتجاهل مأساة المدنيين المعرضين للخطر.

وقال مسعفون إن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية برفح قرب الحدود مع مصر يوم الخميس.

وذكر المسعفون أن ثلاثة آخرين قُتلوا في غارة جوية أخرى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44500 فلسطيني ومخاوف من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.