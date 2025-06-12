مقتل عمال مساعدات في كمين بغزة واستمرار توزيع الغذاء

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من كريسبيان بالمر ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل من موظفيها، مما أدى إلى اضطراب عمليات توزيع الغذاء.

وأضافت المؤسسة أن حافلة تقل نحو 20 من موظفيها تعرضت لإطلاق نار في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء لدى توجهها إلى مركز لتوزيع المساعدات قرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأضافت أن العديد من موظفيها أصيبوا، وربما يكون بعضهم قد اختُطف.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل 103 فلسطينيين بنيران إسرائيليةوإصابة 400 آخرين في أنحاء القطاع المحاصر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم 21 شخصا قُتلوا صباح اليوم بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية.

وقال جون أكري، المدير التنفيذي المؤقت لمؤسسة غزة الإنسانية، إن المؤسسة فكرت في إغلاق مراكزها اليوم الخميس عقب هجوم الحافلة، لكنها فضلت أن تظل مفتوحة.

وأوضح في بيان “قررنا أن أفضل رد على قتلة حماس الجبناء هو الاستمرار في إيصال الغذاء لأهالي غزة المعتمدين علينا”.

وأحجمت حماس عن التعليق على إطلاق النار.

وقالت قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة إن حماس استهدفت الحافلة لأنها كانت تقل أشخاصا تابعين لياسر أبو شباب، وهو زعيم عشيرة كبيرة تتحدى سلطة حماس في القطاع وتتلقى السلاح من إسرائيل.

وأصدر أبو شباب بيانا على صفحته على فيسبوك يندد فيه بالصور المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر أشخاصا من غزة يُزعم أن حماس قتلتهم في سعيها للحفاظ على السلطة.

وأضاف “إشاعات تصفية وقتل يروج لها الفاسدون والمرتزقة والمجرمون من حماس لبث الذعر في قلوب الناس التي تريد تغيير الواقع والتحرر من الإرهاب والقمع”.