مقتل فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية (وزارة الصحة الفلسطينية)

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أعلنت السلطات الفلسطينية الأحد مقتل فتى يبلغ 17 عاما خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي قرب مخيم للاجئين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل معتز أحمد عبد الوهاب مدني وإصابة شخصين آخرين في الرجلين “برصاص الاحتلال في مخيم عسكر”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن الجنود الاسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الشبان تواجدوا على تلة قريبة من مخيم عسكر للاجئين شرق مدينة نابلس.

تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي الذي لم يدل على الفور بتعليق.

وأضافت “وفا” أن القوات الإسرائيلية “أطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل مدني بعيار حي في صدره، نقل على إثرها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته”.

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل مذاك ما لا يقل عن 818 فلسطينيا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق بيانات السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسلطة جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

في الفترة نفسها، تظهر البيانات الإسرائيلية الرسمية مقتل ما لا يقل عن 25 إسرائيليا من المدنيين والجنود في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

سور-سدو/ح س