مقتل 10 في قصف إسرائيلي على غزة بينهم قيادات في حماس والجهاد الإسلامي

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت مصادر محلية في غزة اليوم الخميس إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع، من بينهم قيادي بارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ومسؤول في الشرطة تابع لحماس وقيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد مسعفون وسكان محليون بمقتل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي أشرف الخطيب في النصيرات، ومسؤول الشرطة في مدينة غزة. وقال مصدر في حماس إن القيادي بالحركة محمد الحولي قُتل في دير البلح في وقت سابق من اليوم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد على الأمر.

ونددت حماس بالغارة الجوية على منزل لعائلة الحولي في بيان لم تشر فيه إلى محمد الحولي أو دوره في الحركة. وقالت إن الغارة “تمثل خرقا فاضحا ومتكررا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتكشف مجددا أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاق ويسعى بشكل متعمد إلى تعطيله، تمهيدا لاستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة بأن من بين القتلى فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وتأتي الهجمات الإسرائيلية بعد يوم من إعلان واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، ولا تزال هناك فجوات كبيرة بين الطرفين بخصوص قضايا رئيسية.

وأشارت تقارير إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وهدمت إسرائيل مباني وطردت السكان من أكثر من نصف قطاع غزة الذي لا تزال قواتها متمركزة فيه. ويعيش حاليا جميع السكان تقريبا، والبالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في خيام أو مبان متضررة في شريط ضيق من الأراضي انسحبت منه القوات الإسرائيلية واستعادت حماس السيطرة عليه.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الثلاثاء إن أكثر من 100 طفل قُتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار، بعضهم ضحايا لهجمات بطائرات مسيرة.

وشنت إسرائيل عملياتها في غزة عقب هجوم شنته فصائل بقيادة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص. أما في قطاع غزة، فتشير السلطات الصحية فيه إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى مقتل 71 ألف شخص وخلفت دمارا واسعا.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد عبدالحميد مكاوي وأيمن سعد مسلم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)