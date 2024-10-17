مقتل 28 وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة بشمال غزة

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من نضال المغربي

القاهرة(رويترز) – قال مدحت عباس المسؤول بوزارة الصحة في غزة إن 28 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، قُتلوا وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع يوم الخميس، بينما قالت إسرائيل إنها استهدفت عشرات المسلحين في الهجوم على الموقع.

وأردف عباس قائلا “لا توجد مياه لإطفاء الحريق. لا يوجد شيء. إنها مذبحة”.

وأضاف “يُقتل مدنيون وأطفال ويحرقون تحت النيران”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة استهدفت مسلحين من حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي كانوا يعملون من داخل مدرسة أبو حسين في جباليا.

وذكر أن عشرات المسلحين كانوا داخل المدرسة عندما شن الغارة، ونشر أسماء 12 منهم على الأقل، وهو ما لم تتمكن رويترز من التحقق منه بعد.

وأضاف أنه اتخذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لتخفيف الأذى على المدنيين واتهم حماس باستخدامهم دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وقالت حماس في بيان إن مزاعم وجود مقاتلين في المدرسة “مجرد أكاذيب”، مضيفة أن هذه “سياسة ممنهجة لدى العدو لتبرير جريمته ومحرقته بحق النازحين الأبرياء”.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في غزة أن 28 قُتلوا وأصيب 160 في الهجوم على المدرسة.

وقال مسؤولون من الصحة الفلسطينية في وقت سابق من يوم الخميس إن 11 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في غارتين شنتهما إسرائيل بشكل منفصل على مدينة غزة، كما قُتل عدد آخر في وسط غزة وجنوبها.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية من مدرسة أبو حسين، ولم يتسن لرويترز التحقق منها بعد، تصاعد الدخان من الخيام التي اشتعلت فيها النيران وقيام العديد من النازحين بنقل الضحايا، ومن بينهم أطفال، إلى سيارات الإسعاف.

وذكر سكان في جباليا أن قوات إسرائيلية نسفت مجموعات من المنازل في غارات جوية وبواسطة قذائف الدبابات وكذلك بتفخيخ مبان ثم تفجيرها عن بعد.

ويركز الجيش الإسرائيلي على المنطقة منذ أسبوعين ويقول إنه يحاول منع مسلحي حماس من إعادة تنظيم صفوفهم لشن المزيد من الهجمات.

وقال سكان إن قوات إسرائيلية عزلت فعليا كلا من بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ومنعت الحركة باستثناء الأسر التي حصلت على تصريح للتحرك امتثالا لأوامر الإخلاء ومغادرة المدن الثلاث.

وقال أحد السكان لرويترز عبر تطبيق للمراسلة “كتبنا وصيتنا، ولن نغادر جباليا”.

وأضاف الفلسطيني، وهو أب لأربعة وطلب عدم الكشف عن اسمه خوفا من التعرض لعقاب إسرائيلي “الاحتلال بيعاقبنا لأننا لم نخرج من منازلنا في الأيام الأولى من الحرب، ونحن لن نخرج الآن أيضا. إنهم يفجرون المنازل والطرق ويجوعونا لكننا سنموت مرة واحدة ولن نفرط في كرامتنا”.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه عثر على العديد من الأسلحة في المنطقة، وبعضها كان مخبأ داخل مدرسة، وإن قواته قتلت العشرات من المسلحين في غارات جوية ومعارك على مسافة قريبة بهدف منع قوات حماس من العمل وسط الأنقاض.

وتعرض شمال غزة، حيث كان يعيش ما يزيد على نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لقصف إسرائيلي حتى تحول إلى أنقاض في المرحلة الأولى من الحرب التي شنتها إسرائيل قبل عام بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 42 ألف فلسطيني قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين.

وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل إنه ينبغي عليها اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في شمال غزة خلال 30 يوما وإلا ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.

وذكر مسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء لبحث تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يرجح زيادة المساعدات قريبا.

* إيصال المساعدات

تشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من وجود عراقيل أمام إيصال المساعدات لقطاع غزة وتوزيعها على من يحتاجونها في مناطق الحرب وحملت إسرائيل وانعدام القانون مسؤولية تلك العراقيل.

وقالت الأمم المتحدة إنه لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة في الفترة بين الثاني والخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقالت وحدة من الجيش الإسرائيلي تشرف على المساعدات والشحنات التجارية إلى قطاع غزة يوم الأربعاء إن 50 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومتطلبات الإيواء دخلت من الأردن إلى شمال قطاع غزة.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في قطاغ غزة إن ما تقوله إسرائيل عن السماح بدخول مساعدات للقطاع مضلل.

وأضاف لرويترز أن الجيش الإسرائيلي “يكذب ويحاول تضليل الرأي العام” فيما يتعلق بدخول شاحنات محملة بالطحين (الدقيق).

وقال إن الجيش الإسرائيلي يواصل فرض حصار شامل على أقصى شمال القطاع منذ 170 يوما متصلة بإغلاق كل نقاط العبور الإنسانية. وأضاف أن 342 قتلوا في الهجوم الإسرائيلي هناك على مدى العشرة أيام المنصرمة.

وتنفي إسرائيل أن تكون أوامر الإخلاء التي تصدرها جزءا من خطة تهجير ممنهجة وتقول إنها تصدر لضمان سلامة الناس وفصلهم عن المسلحين.