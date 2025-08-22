The Swiss voice in the world since 1935
مقتل 5 رجال شرطة في هجوم بمنطقة مضطربة جنوب شرق إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت وكالات أنباء إيرانية إن خمسة على الأقل من رجال الشرطة قُتلوا في جنوب شرق إيران يوم الجمعة بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتي دورية للشرطة.

وشهد جنوب شرق إيران اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، بما في ذلك مسلحون سنة وانفصاليون، يقولون إنهم يقاتلون من أجل الحصول على مزيد من الحقوق وقدر أكبر من الاستقلال. وتتهم إيران بعضهم بأنهم على صلة بقوى أجنبية وبالتورط في عمليات تهريب عبر الحدود وأعمال تمرد.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

