مقتل 5 صحفيين في ضربة إسرائيلية وإسرائيل تقول إنها استهدفت مسلحين

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت خمسة صحفيين فلسطينيين أمام مستشفى في مخيم النصيرات يوم الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم مركبة تقل مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي.

وقال مسعفون إن الصحفيين الخمسة كانوا ضمن 21 شخصا على الأقل قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية في أنحاء القطاع قبل الفجر.

ويأتي ذلك في حين تتبادل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل الاتهامات بالتسبب في تأخير التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها تدين “بأشد العبارات المجزرة الفظيعة والبشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وراح ضحيتها خمسة صحفيين باستهداف سيارة البث التابعة لقناة ’القدس اليوم’ أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وأظهر مقطع فيديو لموقع الهجوم حطام مركبة فان بيضاء اللون مع ما يبدو أنه بقايا كلمة (برس) “صحافة” باللون الأحمر على الأبواب الخلفية.

ووصفت قناة (القدس اليوم) التي تبث من غزة الغارة بالمجزرة، وقالت في بيان على تيليجرام إن الخمسة قتلوا “أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي والإنساني وهذه الرسالة السامية”.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن “أكثر من 190 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قد ارتقوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه “نفذ ضربة دقيقة على مركبة تقل خلية إرهابية من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة النصيرات”.

وتنفي إسرائيل عادة استهداف الصحفيين وتقول إنها تتخذ إجراءات لتجنب إيذاء المدنيين.

وقال مسعفون في القطاع إن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا وأصيب 20 في غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لوجود كثيرين محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسعفون إن غارة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة قتلت ثمانية أشخاص آخرين، ليرتفع عدد القتلى يوم الخميس إلى 21.

وتبادلت حركة حماس وإسرائيل يوم الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار رغم حديث الجانبين خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم.

وقالت حماس إن إسرائيل وضعت شروطا أخرى، بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحركة بالتراجع عن تفاهمات تسنى التوصل إليها بالفعل.

وقالت حماس في بيان “مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.

ورد نتنياهو في بيان قائلا “منظمة حماس الإرهابية تواصل الكذب، وتتنصل من تفاهمات تسنى التوصل إليها بالفعل، وتستمر في خلق الصعوبات في المفاوضات”.

واندلعت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى إنه تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

أما حملة إسرائيل على حماس في قطاع غزة، فيقول مسؤولو الصحة فيه إنها أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 45300 فلسطيني ونزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير جزء كبير من القطاع.