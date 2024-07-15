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مقتل 5 وإصابة 20 في انفجار سيارة خارج مطعم بالعاصمة الصومالية

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مقديشو (رويترز) – قالت الشرطة الصومالية إن سيارة ملغومة انفجرت خارج مطعم في العاصمة مقديشو مساء الأحد مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين بينما كان رواد المطعم يشاهدون المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وقال مراسل رويترز إن القنبلة دمرت 10 سيارات وألحقت أضرارا بعدة مبان قريبة في منطقة شديدة الحراسة قرب القصر الرئاسي.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم على محطة إذاعية تابعة لها وقالت إن التفجير استهدف مكانا يجتمع فيه أفراد الشرطة وموظفو الحكومة ليلا.

وتخوض الجماعة الإسلامية، التي سيطرت في السابق على جزء كبير من الصومال، قتالا منذ سنوات من أجل فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال.

ويشن المتمردون بشكل متكرر هجمات يسقط فيها قتلى في مقديشو وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية في العامين الماضيين، على الرغم من خسارتهم لمساحات واسعة من الأراضي لصالح القوات الحكومية وحلفائها.

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