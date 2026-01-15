مقتل 7 في غارة جوية إسرائيلية على غزة بينهم قيادي في حماس

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن قياديا بارزا في الجناح العسكري للحركة كان بين سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في غارتين جويتين إسرائيليتين على دير البلح بوسط قطاع غزة اليوم الخميس.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي وحماس أي تعليق بعد على الحادث. وقال المصدر في حماس إن أحد القتلى هو محمد الحولي، القيادي بالجناح العسكري للحركة في دير البلح.

ونددت حماس بالغارة الجوية على منزل لعائلة الحولي في بيان لم تشر فيه إلى محمد الحولي أو دوره في الحركة. وقالت إن الغارة “تمثل خرقا فاضحا ومتكررا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتكشف مجددا أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاق ويسعى بشكل متعمد إلى تعطيله، تمهيدا لاستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأفاد مسؤولون صحيون أن من بين القتلى الستة الآخرين فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وأشارت تقارير إلى مقتل أكثر من 400 فلسطيني وثلاثة جنود إسرائيليين منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وهدمت إسرائيل مباني وطردت السكان من أكثر من نصف قطاع غزة الذي لا تزال قواتها متمركزة فيه. ويعيش حاليا جميع سكان القطاع تقريبا، والبالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في مساكن مؤقتة أو مبان متضررة في شريط ضيق من الأراضي انسحبت منه القوات الإسرائيلية واستعادت حماس السيطرة عليه.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الثلاثاء إن أكثر من 100 طفل قُتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار، بعضهم ضحايا لهجمات بطائرات مسيرة.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، ولا تزال وجهة نظر الطرفين متباينة للغاية بخصوص قضايا رئيسية، وذلك رغم إعلان الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

وشنت إسرائيل عملياتها في غزة عقب هجوم شنته فصائل بقيادة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص. أما في قطاع غزة، فتشير السلطات الصحية فيه إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أدت إلى مقتل 71 ألف شخص وخلفت دمارا واسعا.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد عبدالحميد مكاوي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)