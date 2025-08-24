The Swiss voice in the world since 1935
مقر المؤثرين في الإمارات يستقطب 2415 عضوا من 147 دولة

تم نشر هذا المحتوى على
سجّل مقر المؤثرين، أول مؤسسة من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط، إقبالا لافتا من صناع المحتوى، من خلال استقطابه 2415 عضوا فعالا من 147 دولة خلال ستة أشهر، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأوضحت “وام” أن صناع المحتوى الذين استقطبهم المقر للانتقال إلى الإمارات هم من أبرز المؤثرين حول العالم، بمجموع يفوق 2,45 مليار متابع، كما يحظى محتواهم في شتى المجالات وعلى مختلف مواقع التواصل والمنصات الرقمية بملايين المشاهدات.

ونجح مقر المؤثرين أيضا في استقطاب 78 شركة عالمية تعمل في هذا القطاع من 24 دولة لتنتقل إلى الإمارات، وكانت بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة والهند وفرنسا وألمانيا في مقدم الدول التي قدم منها صناع المحتوى.

