مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو تحدث هاتفيا إلى ترامب يوم الاثنين

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط وسفير واشنطن لدى إسرائيل.

وشكر نتنياهو ترامب على مساعدته في الإفراج المتوقع عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، الذي تحتجزه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وأكد ترامب مجددا دعوته إلى التعاون الوثيق مع نتنياهو.