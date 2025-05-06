ملخص- بلومبرج: عضو بالمكتب السياسي للحوثيين يقول إن عمليات البحر الأحمر وإسرائيل لن تتوقف حتى انتهاء العدوان على غزة reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 06 مايو 2025 - 20:10 1دقيقة (رويترز) – وكالة بلومبرج: قراءة معمّقة المزيد شؤون خارجية نحو 90 ألف شخص يغادرون سويسرا كل عام: من هم ولماذا يرحلون؟ طالع المزيدنحو 90 ألف شخص يغادرون سويسرا كل عام: من هم ولماذا يرحلون؟ المزيد السويسريون في الخارج صفّارات الإنذار التي ترتعش لها الآذان السويسرية طالع المزيدصفّارات الإنذار التي ترتعش لها الآذان السويسرية المزيد صحيفة لوتون: “جزر المالديف المصرية” مهددة بالسياحة الجماعية طالع المزيدصحيفة لوتون: “جزر المالديف المصرية” مهددة بالسياحة الجماعية المزيد ديمقراطية هكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفدرالية طالع المزيدهكذا تُتخذ القرارات في الغرف المغلقة للحكومة الفدرالية المزيد عيادات إطالة العمر: بدعة حديثة أم سرُّ الشيخوخة المفعمة بالصحة؟ طالع المزيدعيادات إطالة العمر: بدعة حديثة أم سرُّ الشيخوخة المفعمة بالصحة؟ الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟ من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية. شارك في الحوار 17 ديسمبر 2024 57 إعجاب 85 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟ الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟ شارك في الحوار 24 يناير 2025 7 إعجاب 15 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟ ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟ شارك في الحوار 07 يناير 2025 4 إعجاب 1 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة