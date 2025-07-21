ملك بلجيكا يندد بالانتهاكات في غزة في تصريحات مباشرة غير معتادة

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بروكسل (رويترز) – وصف ملك بلجيكا في كلمة ألقاها عشية يوم الوطني يوم الاثنين‭‭‭‭ ‬‬‬‬الانتهاكات في غزة بأنها “عار على الإنسانية”، وهي تصريحات مباشرة غير معتادة فيما يتعلق بالشؤون الدولية من ملك عادة ما يتجنب الخوض في السياسة العامة.

وقال الملك فيليب في كلمة بقصره في بروكسل “أضم صوتي إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون”.

وأضاف “طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي. إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورا”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملك فيليب علنا بهذه النبرة الحادة والوضوح عن صراع، أما الحكومة الاتحادية البلجيكية، فقد كانت أكثر تحفظا في انتقادها للصراع في غزة.

ويقتصر دور الملك في بلجيكا على تقديم المشورة والدعم والتحذيرات للحكومة دون اتخاذ أي قرارات سياسية.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة عقب هجوم شنه مقاتلون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. ومنذ ذلك الحين، قالت السلطات الصحية في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 59 ألف فلسطيني في القطاع. ودمرت إسرائيل مساحات شاسعة من القطاع وفرضت قيودا على دخول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات.

وتنفي إسرائيل ارتكاب قواتها انتهاكات في غزة وتقول إن القيود على الإمدادات ضرورية لمنع تحويل المسلحين من تحويل وجهة المساعدات.