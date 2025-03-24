منحة إماراتية بنحو 65 مليون دولار لمستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة

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أعلنت دولة الإمارات تخصيص منحة مالية بقيمة 64,5 مليون دولار أميركي لمستشفى المقاصد في القدس الشرقية المحتلة، دعما للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان تأكيده على “التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين في شتى القطاعات المجتمعية، في ظل الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة”.

من جهته، قال رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية طارق أحمد العامري إن بلاده “تعمل مع مختلف المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ذات العلاقة لتعزيز الخدمات الصحية المتعددة في القدس الشرقية وغزة وغيرها من المناطق ذات الأولوية في المرحلة الراهنة”.

ولفت إلى أن مستشفى المقاصد في القدس الشرقية يعتبر من المنشآت الصحية المهمة “كونه مُتخصصا في إجراء عمليات القلب والعيادات التخصصية للأطفال والعظام وتنفيذ البحوث الطبية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة”.

من جانبه اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الدعم الإماراتي سيمكن المستشفى من مواصلة تقديم الرعاية الصحية الأساسية “وهو ما سيتيح للمنظمة تزويد المستشفى بالأدوية الضرورية والإمدادات الطبية المُهمة، بالإضافة إلى توسيع نطاق قدرات التصوير الطبي، وتحسين قسم الولادة وأمراض النساء، والمساعدة في تدريب أكثر من 100 شخص في 11 تخصصا طبيا”.

بدوره، عبّر مدير عام مستشفى المقاصد في القدس الشرقية الدكتور عمر أبو زايدة عن “شكره العميق وامتنانه البالغ لدولة الإمارات لدعم الطاقمين الطبي والإداري في المستشفى”، وفق “وام”.