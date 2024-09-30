منح جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان للمعارضة الفنزويلية ماتشادو

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منح مجلس أوروبا الإثنين جائزة “فاتسلاف هافيل” لحقوق الإنسان الى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

تعيش ماتشادو (56 عاما) في الخفاء في فنزويلا منذ إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في تموز/يوليو الماضي.

وكانت مرشحة مع الناشط الأذربيجاني عاكف قربانوف والناشطة النسوية الجورجية بابوتسا باتارايا للحصول على الجائزة.

وقامت ماتشادو بإهداء الجائزة إلى “أولئك الذين يناضلون (…) من أجل الحرية في فنزويلا”.

وقالت المعارضة في مقطع مصور مباشر “معنى هذه الجائزة هائل، ليس بالنسبة لي فحسب، بل لجميع أولئك الذين يناضلون معا اليوم من أجل قضية الحرية في فنزويلا”.

وفتحت النيابة العامة في فنزويلا تحقيقا مطلع آب/أغسطس يطالها ومرشّح حزبها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعلن فوز مادورو فيها في 28 تموز/يوليو.

واضطر إدموندو غونزاليس أوروتيا، المهدد بالسجن في بلاده، للفرار إلى اسبانيا التي وافقت على منحه اللجوء.

وتؤكد المعارضة أن غونزاليس أوروتيا فاز في الانتخابات الرئاسية وحصد أكثر من 60% من أصوات الناخبين.

لكن المجلس الانتخابي الوطني أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات وصادقت المحكمة العليا على فوزه. والمؤسستان متهمتان بالتبعية للسلطة.

وتُمنح الجائزة، مرفقة بمبلغ 60 ألف يورو، كلّ عام منذ 2013 لشخصية من المجتمع المدني تقديرا “لأعمالها الاستثنائية لصالح حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها”.

اف-بو/شي/نور