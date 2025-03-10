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مندوب: إسرائيل تشجع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على تولي مهام الأونروا بغزة

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جنيف (رويترز) – قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون يوم الاثنين إن إسرائيل تشجع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تولي عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، وذلك بعد حظر عمل الوكالة بإسرائيل في يناير كانون الثاني.

وقال ميرون لصحفيين “نعمل في دولة إسرائيل على إيجاد بديل… لعمل الأونروا داخل غزة”.

ورفض ميرون التطرق لتفاصيل، لكنه قال إن إسرائيل “تشجع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على أن تتولى كل منها الأمر في المجال الذي تختص به”.

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